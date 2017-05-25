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В мире

Меркель и Обама обсудили в Берлине терроризм и миграционный кризис

17:0825.05.2017
(обновлено: 17:11 25.05.2017)
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© AFP 2017 / John MacDougall Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине. Архивное фотоПрезидент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине. Архивное фото
© AFP 2017 / John MacDougall

БЕРЛИН, 25 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент США Барак Обама обсудили в присутствии десятков тысяч берлинцев миграционный кризис, борьбу с терроризмом и разоружение. Они приняли участие в дискуссии на тему: "Активно строить демократию: нести ответственность дома и в мире", организованной возле Бранденбургских ворот в рамках Дня Евангелической церкви в Германии.

Мероприятие проходило на свежем воздухе, вход на него был открытым. Желающие послушать Меркель и Обаму должны были пройти через рамки металлоискателей, полицейские с ручными металлоискателями осматривали личные вещи и обувь. Проходы были огорожены рядами бетонных блоков, которые должны препятствовать несанкционированному проезду автотранспорта.

Мальчик играет во временном регистрационном центре на юге Германии. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
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Огромная толпа собралась перед сценой, трансляция велась также на десятках больших экранов. Представитель Евангелической церкви в Германии сообщила РИА Новости о почти 70 тысячах зрителей на данном мероприятии. В полиции Берлина заявили, что по всему городу приняты особые меры безопасности, в патрулировании на улицах участвуют две тысячи полицейских.

День Евангелической церкви — это традиционный съезд объединения (унии) лютеранских и реформатских земельных церквей Германии. Количество их прихожан составляет более 24 миллионов человек.

В 2017 году День Евангелической церкви проводится под эгидой 500-летия немецкой Реформации — религиозного и общественно-политического движения в Западной и Центральной Европе, направленного на реформирование католического христианства.

Ее началом принято считать выступление доктора богословия Виттенбергского университета Мартина Лютера: 31 октября 1517 года он, по преданию, прибил к дверям виттенбергской замковой церкви свои "95 тезисов", в которых выступал против существующих злоупотреблений католической церкви, в частности, против продажи индульгенций.

Особенные отношения

"Я считаю День Евангелической церкви в этом году особенным мероприятием, потому что не каждый же год мы празднуем 500 лет реформации", — пошутила канцлер ФРГ, открывая дискуссию.

Здание Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
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Она напомнила, что испанский мореплаватель Христофор Колумб, в 1492 году открывший для европейцев Америку, был современником Мартина Лютера, "и тогда же начались наши дружественные отношения с Америкой". Вторая шутка также была встречена овациями.

"Я не только люблю этот город, но и одна из моих самых любимых партнеров во времена всего президентства, канцлер Ангела Меркель, сидит рядом", — в ответном слове сообщил улыбающийся Обама, добавив, что Меркель "выполнила прекрасную работу не только в Германии, но и по всему миру".

Миграционный кризис

"Надо сказать, что сотни тысяч, возможно, миллионы людей в Германии проявили сочувствие, готовность принимать беженцев и солидарность на добровольной, волонтерской и служебной основе…, и за это нужно быть благодарными", — заявила в ходе дискуссии Меркель, добавив, что в ходе приема беженцев "возникли и другие вопросы, но это жизнь", призвав к оценке этой работы в долгосрочной перспективе, "думать не о месяцах, а о годах".

Отвечая на вопрос ведущего о депортации прибывших в Германию в качестве беженцев граждан Афганистана, Меркель заявила, что это "очень сложная тема", которая возникла в связи с большим наплывов мигрантов в 2015 году, когда "мы не справлялись быстро с процессом проверки", в результате чего многие лица, запрашивающие убежище, были сразу направлены в регионы на проживание.

Между тем только половина прибывших из Афганистана граждан имеет основания на получение статуса беженца, заявила канцлер, указав, что выходом из ситуации стало бы "ускоренное принятие решения о том, кто может претендовать на убежище". Она напомнила, что в 2015 году Германия приняла 890 тысяч беженцев.

Канцлер назвала "катастрофической" ситуацию в Средиземном море, через которое нелегальные мигранты пытаются добраться до Европы. По словам Меркель, "только немецкие военнослужащие спасли в Средиземном море 20 тысяч человек за последние годы" в рамках военной миссии стран ЕС "София".

Ребенок в лагере беженцев на македоно-греческой границе. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Она вновь призвала к борьбе с "мафиозными структурами", которые организуют нелегальную переправку беженцев в Европу, рискуя их жизнями и здоровьем.

Бороться с "торговцами людьми" призвал и Обама. Однако он уточнил, что у лидеров западных стран "есть ответственность перед собственными гражданами", поэтому работать с миграционными кризисами нужно, исходя из "ограниченного ресурса" и "правовых рамок". Экс-президент призвал также "создавать больше шансов для людей в их собственных странах".

Борьба с терроризмом

"Мы имеем дело с противниками, которые хотят уничтожить наш образ жизни. То, что работало во времена "холодной войны", стратегия устрашения, сама по себе плохая, но все-таки позволявшая избежать войны, потому что обе стороны хотели сохранить жизнь, в отношении террористических групп не работает. Они готовы отдать собственные жизни, чтобы разрушить жизнь других людей. Это то, что мы сейчас наблюдали в Манчестере в отношении совсем молодых людей, семей", — сказала Меркель.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 в критическом состоянии. Кроме того, несколько человек считаются пропавшими без вести.

Папа Римский Франциск и президент США Дональд Трамп в Ватикане
© REUTERS / Osservatore Romano
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Канцлер добавила, что при использовании новых военных технологий, к примеру, беспилотных аппаратов (дронов), "мы не должны забывать, что война, военное противостояние должно стать последним средством, все остальные средства должны быть использованы в первую очередь", призвав "следовать нашим ценностям еще более уверенно, чем раньше".

Обама, в свою очередь, назвал теракт в Манчестере примером "чудовищного насилия". Он заявил, что борьба с терроризмом "не распространяется на государства, это борьба с людьми, которые прячутся в тени".

Отвечая на вопрос одного из участников дискуссии о беспрецедентном числе жертв среди гражданского населения в результате использования американскими вооруженными силами дронов в борьбе с террористами, Обама признал, что "иногда мои решения вели к гибели гражданских лиц, потому что допускались ошибки", однако в результате оптимизации работы "число жертв среди гражданского населения значительно сократилось".

Экс-лидер США добавил, что "проблема заключается не в дронах, проблема в самой войне, которая всегда влечет за собой трагедию".

Дворец культуры и науки на Парадной площади в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Разоружение

Ответы Меркель и Обамы на блок вопросов, посвященных проблемам разоружения, начались с шутки канцлера. Меркель "поправила" ведущего, заявившего, обращаясь к Обаме, что "сидит рядом с некогда самым могущественным человеком в мире".

"Вообще-то рядом с вами сижу я", — уточнила Меркель, указывая на то, что ее стул действительно стоит ближе к ведущему, чем стул Обамы.

"Разоружение должно оставаться в повестке дня, это не обсуждается", — продолжила канцлер, добавив, что в случае "угрозы уничтожения целого народа" считает военные решения приемлемыми. В качестве примера такого решения Меркель привела войну в Ираке.

"Что касается военных расходов, я был бы рад видеть, что атомное оружие из этого мира исчезло навсегда. Это было моей целью на посту президента", — сообщил собравшимся Обама, добавив, что "есть времена, когда без военных усилий не продвинуться".

Договор СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет.

Позднее президент США Барак Обама выступил с инициативой о дальнейшем сокращении арсеналов двух стран еще на треть, но Москва его отвергла, сославшись на расширение ПРО США и другие нерешенные вопросы двусторонних отношений.

Президент США Дональд Трамп перед началом встречи в Брюсселе с лидерами Европейского совета, 25 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп в опубликованном в середине января интервью британской газете Times заявил, что намерен поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с Россией по ядерному разоружению. Он также сказал о возможности достичь с Москвой соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций.

МИД РФ ранее заявлял, что Москва считает СНВ-3 "взаимополезным инструментом, сбалансированным, не содержащим никаких односторонних уступок кому бы то ни было и реально укрепляющим безопасность сторон".

Закончилось мероприятие, как и началось, с шутки. Ведущий спросил Барака Обаму о планах на будущее, напомнив об участии экс-президента в комедийном американском телешоу Late night show, где Обаме было сказано, что "55 лет — непростой возраст для нового старта".

"Дайте знать, когда найдете что-нибудь подходящее для меня", — ответил Обама, добавив, что планирует в будущем заниматься развитием собственного фонда и "стараться быть хорошим мужем для Мишель (Обамы)".

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