Великобритания вводит вооруженные полицейские патрули в поездах

ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Впервые в истории Великобритании вооруженные полицейские будут патрулировать железнодорожные поезда, говорится в сообщении британской транспортной полиции (BTP).

"С середины сегодняшнего дня специально подготовленные вооруженные полицейские появятся в железнодорожных поездах. Эта мобилизация осуществляется в рамках плана BTP по обеспечению безопасности на железной дороге. Пассажиры, регулярно пользующиеся поездами, могут увидеть вооруженных полицейских в период, пока сохраняется критический уровень террористической угрозы", — говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что вооруженные сотрудники правоохранительных органов с декабря нынешнего года патрулируют лондонское метро.

23 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уровень террористической угрозы в связи с произошедшим за день до этого терактом в Манчестере повышается с серьезного до критического. Это означает возможность привлечения военных к обеспечению безопасности.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.