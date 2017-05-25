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В мире

СМИ: теракт в Манчестере демонстрирует слабость британских спецслужб

Сюжет:
Взрыв на стадионе в Манчестере (224)
16:4825.05.2017
(обновлено: 16:53 25.05.2017)
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© AP Photo / PA/ Peter ByrneПолиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывыПолиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AP Photo / PA/ Peter Byrne

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Рост числа экстремистов в Великобритании привел к тому, что службы безопасности страны едва справляются со своими задачами, пишет Daily Mail.

Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AP Photo / PA/ Peter Byrne
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По приблизительным оценкам, около 850 британцев уехали за границу, чтобы бороться на стороне ИГ*, когда террористы захватили большие участки территории в Сирии и Ираке. По мере того, как боевики теряют позиции, экстремисты с британскими паспортами возвращаются в Великобританию и могут организовать новую серию атак, отмечает издание.

Более сотни джихадистов были убиты, но многие из уехавших вернулись. Они прошли боевую подготовку и могут пользоваться взрывчаткой и огнестрельным оружием, говорится в статье.

Издание отмечает, что для обеспечения круглосуточного наблюдения за одним подозреваемым, необходимо задействовать до 30 сотрудников спецслужб. Однако ограниченные ресурсы MI5 позволяют вести постоянную слежку только за 50 предполагаемыми террористами.

Сотрудники полиции. Архивное фото
© AP Photo / Tim Ireland
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Член парламента от лейбористской партии "Бирмингем Перри Бар" Халид Махмуд считает, что теракт в Манчестере свидетельствует о слабости британских спецслужб.

"Я очень обеспокоен тем, что вернувшийся джихадист снова смог попасть в страну, пройдя все пограничные контрольно-пропускные пункты", — подчеркнул он.

Махмуд сообщил, что число сотрудников погранконтроля с 2010 года сократилось на 50 процентов, и добавил, что у Великобритании "нет и никогда не было" надежных границ. По его словам, британские службы безопасности смогут эффективно бороться с новой вернувшихся боевиков только в том случае, если будут работать в 10 раз интенсивнее, чем сейчас.

Вечером 22 мая на стадионе "Манчестер Арена" произошел взрыв. По последним данным, погибли 22 человека и около 120 пострадали. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди, который незадолго до этого вернулся из Ливии. Позднее в его доме была найдена своего рода мастерская для изготовления бомб. Также выяснилось, что младший брат смертника знал о готовящемся теракте, но не знал, когда и где он может произойти, и не сообщил информацию в правоохранительные органы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*, запрещенная в РФ и ряде других стран.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

 

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