СМИ рассказали, откуда прибыл смертник, устроивший теракт в Манчестере

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди прилетел в Великобританию из Турции за четыре дня до преступления, по пути остановившись в Германии, пишет британское издание Financial Times со ссылкой на источник в германской разведке.

По данным газеты, подозреваемый летел из Стамбула в Великобританию с посадкой в Дюссельдорфе. Издание, ссылаясь на турецкого чиновника, также сообщает, что правительство Турции в среду направило британским властям данные, касающиеся самого Абеди. Другой информации чиновник не сообщил.

Издание Times отмечает, что Стамбул также мог быть транзитной точкой.

В то же время немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные спецслужб страны ранее сообщила о том, что подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди за четыре дня до преступления прилетел в Манчестер из Дюссельдорфа через Прагу.

Теракт в Манчестере стал вторым терактом в Британии за два месяца. Он произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больнице, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.