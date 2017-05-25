Захарова прокомментировала инициативу Киева ввести визовый режим с Россией

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу украинских политиков ввести визовый режим с Россией, сравнив ее с ситуацией из анекдота про мышей и кактусы.

"Эта ситуация с визовым режимом, о котором так мечтают некоторые политические силы на Украине, она немножко напоминает анекдот про кактусы, (про мышей — ред.) которые кололись, но их (кактусы — ред.) продолжали есть", — сказала дипломат на брифинге.

Фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте ранее вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. В воскресенье украинские СМИ сообщили, что голосование об отмене безвизового режима с Россией может пройти уже на этой неделе. Обсуждение вопроса инициировали депутаты фракций парламентского большинства "Блок Петра Порошенко" и партии "Народный фронт". Однако в предварительной повестке работы парламента на этой неделе вопрос о введении виз с Россией не стоит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

В октябре 2016 года спикер Верховной рады предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией. Замглавы крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации кабмину отменить безвизовый режим с РФ. По его словам, МИД Украины считает, что отмена безвизового режима с РФ — неправильный шаг. Кроме того, в России находится большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.