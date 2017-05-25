США примут меры в связи с утечками разведданных

ЛОНДОН, 25 мая — РИА Новости, Мария Табак. Соединенные Штаты примут меры в связи с утечками разведывательной информации по расследованию теракта в Манчестере, заявил Би-би-си и.о. посла США в Великобритании Лью Лукенс.

"Эти утечки заслуживают осуждения… Мы выясним источники и сделаем все, чтобы не допустить такого впредь", — сказал он.

Он также выразил надежду, что в долгосрочной перспективе эта неприятная ситуация на отношениях Великобритании и США не отразится.

Об утечках с Лукенсом уже поговорил мэр Манчестера Энди Бернэм, назвавший раскрытие разведданных "совершенно неприемлемым".

Ранее глава МВД Британии Амбер Радд заявила, что появление в СМИ фрагментов развединформации по расследованию теракта в Манчестере со ссылками на американские источники возмутительно. Великобритания приостановила обмен информацией с США по этому делу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в свою очередь, в четверг заявила, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Брюсселе она донесет до его сведения, что утечек развединформации быть не должно.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больнице, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).