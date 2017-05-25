В Эстонии завершились учения НАТО "Весенний шторм"

ТАЛЛИН, 25 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Крупные учения НАТО "Весенний шторм", продолжавшиеся три недели, завершились в четверг торжественным построением участников на центральном армейском полигоне в Эстонии, сообщил Главный штаб Сил обороны республики.

Международные учения НАТО "Весенний шторм-2017", в которых принимали участие почти 9 тысяч военнослужащих, начались в Эстонии 8 мая. Кроме эстонских военных, в учениях были задействованы 2,3 тысячи зарубежных военнослужащих из 14 стран. В нынешнем году "Весенний шторм" прошел уже в 12-й раз. В июне в Эстонии начнутся новые учения Saber Strike.

"Учения закончились. Это были самые масштабные учения "Весенний шторм" за всю их историю. Масштаб учений является знаком их важности как для защиты собственной независимости, так и для укрепления коллективной безопасности", — сказал командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

Командующий поблагодарил за участие военнослужащих НАТО и стран-партнеров альянса, отметив, что их опыт, навыки и техника "добавили учениям новые краски".

В учениях приняли участие более 800 военнослужащих Великобритании, которые входят в состав дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, а также до 300 французских военных из состава этого батальона. Германия направила на учения около 400 военнослужащих. Подразделения размером с роту представляли США, Латвию и Литву. В учениях также участвовали военнослужащие из Нидерландов, Бельгии, Польши, Канады, Финляндии, Украины, Испании и Грузии.

В учебных боях принимали участие танки армии США M1A2 Abrams, немецкие Leopard 2, британские Challenger 2 и французские Leclerc, а также боевые машины пехоты союзников и эстонских Сил обороны: CV9035, Warrior, Bradley, VBCI, Marder. В небе над Эстонией во время учений совершили полеты самолеты-штурмовики ВВС Польши Su-22, истребители ВВС Испании F-18 Hornet, которые выполняют миссию по охране неба над странами Балтии и дислоцированы на авиабазе Эмари под Таллином, вертолеты армии США AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk. Эстонские ВВС представили реактивные учебные самолеты L-39 и вертолеты R44.