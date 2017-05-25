В Афганистане в результате взрыва у штаба спецслужб погибли шесть человек

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Шесть человек погибли и двое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в провинции Гильменд на юге Афганистана недалеко от здания, где располагается офис Национального директората безопасности (NDS) страны, передает телеканал Tolo News.
По данным телеканала, инцидент произошел во вторник днем в районе Вашир. Детали случившегося не сообщаются.
Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ (запрещена в России).