МИД призвал остановить поток "несостоятельной лжи" в отношении посла в США

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Москва призывает остановить поток "несостоятельной лжи" в отношении посла РФ в США Сергея Кисляка; официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейками материалы телеканала CNN, где высокопоставленный российский дипломат назван "шпионом и вербовщиком".

По ее словам, сотрудники телеканала, причем не только корреспонденты, приписывают "совершенно абсурдные действия послу России в США господину Кисляку".

"Такое впечатление, что если день прошел у CNN без российского посла Кисляка, день можно считать неудачным", — сказала Захарова.

Она напомнила, что в репортажах CNN от 2, 3, 4 марта, 6 апреля, 10 мая российский посол называется не иначе, как "шпион высшей категории и вербовщик". "И это несмотря на многочисленные наши опровержения, несмотря на то, что на всех уровнях руководство нашей страны, руководство ведомств опровергало эту информацию. Даже не столько опровергать ее надо, сколько говорить о полной неуместности подобных фейковых вбросов. Причем, это же явно формирование некоего информационного пакета, набора для продвижения его дальше. То есть это вопрос не столько информирования своей аудитории, сколько навязывания этой идеи, этой концепции другим СМИ", — добавила Захарова.

При этом она подчеркнула, что российская позиция, "естественно, не цитировалась в данном контексте практически никак, несмотря на то, что адресовались просто просьбы прекратить этот поток абсолютно несостоятельной лжи".

"Мы неоднократно с нашей стороны высказывали абсурдность и недопустимость подобных утверждений. Как представляется, они направлены на дискредитацию деятельности главы российского дипломатического представительства", — добавила официальный представитель МИД РФ.

Генерал-лейтенант Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США, а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США. Он ушел в отставку на фоне обвинений, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что посол РФ в Вашингтоне является блестящим дипломатом и "выполняет свою работу на 100%, но он не шпион", а то, что каждый контакт с послом РФ рассматривается как опасный и потенциально может привести к вмешательству во внутренние дела — это очень искаженное восприятие работы посла.