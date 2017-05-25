В ЛНР сообщили о сокращении Киевом утилизации химических отходов в Донбассе

ЛУГАНСК, 25 мая — РИА Новости. Киев практически прекратил утилизацию опасных отходов химической промышленности на подконтрольных ему территориях Донбасса, заявила журналистам начальник отдела аналитики, сводного анализа и прогнозирования министерства промышленности и торговли самопровозглашенной ЛНР Виктория Врадий.

"На территории Луганской области, которая нам на сегодня неподконтрольна, практически не ведется никакая работа по утилизации продуктов переработки повышенной опасности как на работающих, так и на не работающих предприятиях", — сказала Врадий.

По ее словам, всего на территории Луганской области, подконтрольной украинским силовикам, расположено семь специализированных полигонов. "По итогам 2014–2015 годов, объемы выбросов именно твердых загрязняющих веществ не превышали уровня 100 тысяч тонн в год. На сегодня данный уровень превышает более 150 тысяч тонн в год. Повторюсь, данные предприятия (химической промышленности — ред.) не работают в полную мощь. Это говорит о том, что идет полномасштабное загрязнение почвы", – сообщила Врадий, ссылаясь на официальные статданные.

Она считает, что особую опасность представляет загрязнение отходами химической промышленности поверхностных и грунтовых вод, попадающих в реки Донбасса. "Также идет загрязнение русла рек. Мы связаны руслами рек непосредственно", – добавила представитель министерства промышленности.

Как заявила Врадий, в ЛНР, в отличие от подконтрольных Киеву территорий, проводятся масштабные работы, направленные на защиту природы от источников загрязнения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.