В Еврокомиссии рассказали, от чего зависит финансирование литовской АЭС

ВИЛЬНЮС, 25 мая — РИА Новости. Дальнейшая финансовая поддержка со стороны ЕС в вопросе закрытия Игналинской АЭС будет зависеть от результатов Brexit, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
"Главный донор (Великобритания — ред.) уйдет, и мы должны будем поработать, о поддержке в вопросе закрытия станции будет довольно сложная дискуссия", — сказал Шефчович на конференции в четверг.
Он добавил, что выход Великобритании из ЕС вносит неясности в плане финансовых обязанностей этого государства, поэтому сегодня сложно думать о будущем финансировании. "Мы должны составить финансовые перспективы на семь лет вперед уже сегодня. Но мы этого не сделаем, потому что нужна ясность в связи с Brexit", — сказал Шефчович.
Европейский дворец аудиторов в прошлом году сообщил, что процесс закрытия станции опаздывает, поэтому аудиторы предложили с 2020 года не продолжать специальную программу финансирования. По их данным, на закрытие станции потребуется 1,56 миллиард евро.
В настоящий момент программу закрытия Игналинской АЭС финансирует ЕС, фонд международной поддержки и фонд ИАЭС, госбюджет.