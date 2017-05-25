В Еврокомиссии рассказали, от чего зависит финансирование литовской АЭС

ВИЛЬНЮС, 25 мая — РИА Новости. Дальнейшая финансовая поддержка со стороны ЕС в вопросе закрытия Игналинской АЭС будет зависеть от результатов Brexit, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

Литва пытается добиться финансовой поддержки ЕС после 2020 года в вопросе закрытия Игналинской атомной станции.

"Главный донор (Великобритания — ред.) уйдет, и мы должны будем поработать, о поддержке в вопросе закрытия станции будет довольно сложная дискуссия", — сказал Шефчович на конференции в четверг.

Он добавил, что выход Великобритании из ЕС вносит неясности в плане финансовых обязанностей этого государства, поэтому сегодня сложно думать о будущем финансировании. "Мы должны составить финансовые перспективы на семь лет вперед уже сегодня. Но мы этого не сделаем, потому что нужна ясность в связи с Brexit", — сказал Шефчович.

Ранее министерство энергетики посчитало, что с 2021-2027 годов на закрытие ИАЭС потребуется 900 миллионов евро.

Европейский дворец аудиторов в прошлом году сообщил, что процесс закрытия станции опаздывает, поэтому аудиторы предложили с 2020 года не продолжать специальную программу финансирования. По их данным, на закрытие станции потребуется 1,56 миллиард евро.

В настоящий момент программу закрытия Игналинской АЭС финансирует ЕС, фонд международной поддержки и фонд ИАЭС, госбюджет.