Ростовский суд пока не получал запроса из Киева о видеосвязи для Януковича

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Ростовский областной суд не получал запроса из суда Киева на организацию видоконференцсвязи для экс-президента Украины Виктора Януковича, который является фигурантом дела о государственной измене, сообщила РИА Новости представитель суда.
Янукович в этот день не смог участвовать в судебном следствии посредством видеоконференцсвязи, так как Ростовский областной суд не получил официального запроса из Оболонского суда.
"Пока в суд запроса не поступало", — пояснил представитель Ростовского облсуда.
Во время слушания дела 18 мая Оболонский районный суд Киева отказался направить запрос о международно-правовой помощи в органы юстиции РФ и Ростовский областной суд по обеспечению участия экс-президента Украины в заседаниях посредством видеоконференцсвязи. Его адвокат Виталий Сердюк заявил позже, что защита все равно будет добиваться участия Януковича в процессе в режиме видеоконференции. Суд объявил перерыв до 29 мая, чтобы защита ознакомилась с документами прокуратуры.
В конце ноября 2016 года Янукович уже давал показания в Ростовском областном суде в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Майдане в феврале 2014 года, которые предшествовали государственному перевороту.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.