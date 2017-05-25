Сейм Латвии поддержал увеличение штрафов за нарушение закона о госязыке

РИГА, 25 мая – РИА Новости. Сейм Латвии поддержал в первом чтении и передал на рассмотрение комиссий законопроект, который предполагает увеличение штрафов за нарушение закона о государственном (латышском) языке до 10 тысяч евро в отдельных случаях, передает корреспондент РИА Новости.

Законопроект был предложен для рассмотрения партией, входящей в состав правящей парламентской коалиции, — Национальным объединением "Все Латвии". Цель поправок к закону о государственном языке — устранить необоснованное, по мнению авторов, употребление других языков. В частности, документ предполагает, что штраф за открытое неуважение к государственному языку, который составляет сейчас до 350 евро, увеличится для физических лиц до 700 евро, для должностных лиц — до 250-700 евро с возможностью лишения должности, а для юридических лиц — до 10 тысяч евро.

Штраф за неиспользование госязыка в объеме, предусмотренном должностными обязанностями, будет увеличен с 35 до 280 евро, при повторном таком нарушении в течение года штраф составит уже от 280 до 700 евро. При этом для государственного должностного лица предлагается увеличить штраф до 350-700 евро с возможностью увольнения.

Увеличение штрафов предусмотрено также за отсутствие названий на латышском языке и отсутствие перевода теле-, радиопередач и фильмов.

Законопроект поддержали 58 депутатов, против выступили 20 депутатов, двое в голосовании не участвовали. Теперь документ будут рассматривать и при необходимости корректировать комиссии Сейма.

В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что является родным почти для 40% жителей страны.