СМИ: пилот отказался лететь в Британию из-за "джихадистского" Wi-Fi

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пилот самолета, который должен был совершить рейс из Мексики в Великобританию, отказался от полета из-за того, что один из пассажиров нашел сеть Wi-Fi под названием "Мобильный джихадиста", сообщает издание Sun. © AP Photo / PA/ Peter Byrne В Манчестере полиция продолжает обыски в связи с терактом

По информации газеты, самолет авиакомпании Thomson должен был выполнить рейс Канкун-Лондон. Один из пассажиров судна обнаружил сеть "Мобильный джихадиста Лондон 1" во время посадки на борт. "Когда я находился в своем кресле, я заметил одну сеть Wi-Fi, связанную с джихадизмом. Я обратился к члену экипажа, он забрал мой телефон в кабину пилота", — приводит издание слова пассажира.

Как сообщается, экипаж сразу же начал проверку, однако никто из пассажиров не признался в создании сети. Тогда командир корабля вызвал полицию. Сотрудникам службы безопасности и вооруженным полицейским также не удалось выяснить, кто создал сеть. По мере распространения информации о вероятном присутствии на борту экстремиста некоторые пассажиры начали паниковать. Издание сообщает, что одна из женщин заплакала и попросила выпустить ее из самолета.

Спустя несколько часов сеть исчезла, однако пилот отказался совершать полет. Рейс был отменен, а пассажирам предложили разместиться в гостиницах, чтобы вылететь в Британию на следующий день, сообщает издание.

В Великобритании вечером 22 мая произошел теракт в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.