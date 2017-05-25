В Манчестере полиция продолжает обыски в связи с терактом

ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. В Манчестере продолжатся обыски в связи с недавним терактом, уже сделаны важные находки, сообщил глава полиции города Иан Хопкинс.

"Обыски продолжатся в ближайшие дни, что создаст некоторые трудности для движения и для местных жителей. Но они необходимы. Мы уже сделали некоторые важные находки", — сказал он, выступая в четверг с заявлением для прессы.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больнице, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в РФ и ряде других стран.