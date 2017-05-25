В полиции Манчестера прокомментировали утечки о теракте

ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Утечки информации о расследовании теракта в Манчестере усугубили страдания семей погибших и пострадавших, сообщил, выступая в четверг с заявлением для прессы, глава полиции города Иан Хопкинс.

"Утечки информации усугубили страдания семей, которых коснулся теракт", — сообщил, выступая в четверг с заявлением для прессы, глава полиции города Иан Хопкинс.

Ранее глава МВД Британии Амбер Радд заявила, что появление в СМИ фрагментов развединформации по расследованию теракта в Манчестере со ссылками на американские источники возмутительно. Великобритания приостановила обмен информацией с США по этому делу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в свою очередь, в четверг заявила, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Брюсселе она донесет до его сведения, что утечек развединформации быть не должно.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больнице, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в РФ и ряде других стран.