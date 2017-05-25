Восемь человек арестованы в связи с терактом в Манчестере

ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Восемь человек задержаны и сейчас находятся под стражей в связи с терактом в Манчестере, сообщил глава полиции города Иан Хопкинс.

"Восемь человек находятся под стражей, еще один человек был задержан накануне и отпущен без предъявления обвинений", — сказал Хопкинс, выступая с заявлением для прессы.

"Хочу подчеркнуть, что это существенные аресты", — добавил он.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больнице, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в РФ и ряде других стран.