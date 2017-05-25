СМИ: в Манчестере задержали бразильского журналиста за чтение книги об ИГ*

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Бразильский журналист Диогу Берситу (Diogo Bercito) утверждает, что его на непродолжительный срок задержали сотрудники контртеррористической службы в аэропорту города Манчестер за чтение книги о террористической группировке "Исламское государство"*, пишет газета Independent.

I got briefly detained yesterday at Manchester airport for reading @will_mccants book on ISIS. Another passenger complained anonimously. pic.twitter.com/zr0fl7guvi — Diogo Bercito (@DiogoBercito) 24 мая 2017 г.

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Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

Берситу работает внештатным журналистом в бразильской газете Folha de Sao Paulo и находился в Манчестере для освещения трагических событий.

По данным издания, Берситу читал книгу Уилла Маккантса "The ISIS Apocalypse" ("Апокалипсис ИГ"). По словам журналиста, о нем анонимно сообщил один из пассажиров. Берситу дали специальный бланк, на котором сообщалось, что его допросят перед прохождением иммиграционного контроля.

Журналист заявил, что у него на время забрали паспорт и он в специальном помещении ожидал на протяжении часа вместе с двумя другими пассажирами. Затем два сотрудника контртеррористического подразделения полиции отвели его в комнату для допроса. Там его предупредили о том, что подобные книги не следует читать в общественных местах, поскольку некоторые могут посчитать, что он "террорист и напасть на него". После этого Берситу вернули его паспорт, но, по словам журналиста, предупредили, что "если бы хотели, то могли бы продержать его дольше".

Пограничная служба Великобритании пока не прокомментировала эту информацию.

* Террористическая организация, запрещенная в России