Трамп высказал опасения, что в США люди потеряют работу из-за Brexit

БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с главами институтов ЕС высказал опасения, что выход Великобритании из Евросоюза приведет к потере работы проживающими в США, сообщил журналистам источник в ЕС.

По его словам, встреча между Трампом и председателями Евросовета Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером продолжалась 45 минут, затем еще на полчаса к ним присоединились глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и председатель Европарламента Антонио Таяни.

"По Brexit США высказали опасения, что в США люди потеряют работу из-за Brexit", — заявил он.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.