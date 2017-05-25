В Средиземном море при кораблекрушении погибло 35 мигрантов

РИМ, 25 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Число мигрантов, погибших в среду в результате очередного кораблекрушения в Средиземном море, составило 35 человек, сообщила в четверг береговая охрана Италии.

Ранее сообщалось, что жертвами трагического происшествия стали не менее 20 мигрантов, пытавшихся добраться из Северной Африки к берегам Европы.

В настоящее время тела 35 погибших, в том числе нескольких детей, находятся на борту судна неправительственной организации Migrant Offshore Aid Station, базирующейся на Мальте.

По данным береговой охраны Италии, кораблекрушение произошло примерно в 30 морских милях от побережья Ливии. Судно, на борту которого находились около 500 мигрантов, перевернулось и примерно 200 человек оказались за бортом. В ходе поисково-спасательной операции большинство из них удалось спасти, однако не исключено, что есть люди, которые пропали без вести.

По информации некоторых представителей неправительственных организаций, кораблекрушение спровоцировал катер береговой охраны Ливии, который в результате неудачного маневра слишком близко подошел к судну с мигрантами.

Всего в среду в ходе 11 поисково-спасательных операций в Средиземном море были спасены около 2,1 тысячи человек, сообщила береговая охрана Италии.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. На прошлой неделе Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли почти 54 тысячи беженцев, причем 1316 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.