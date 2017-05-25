В Манчестере 23 пострадавших при теракте находятся в критическом состоянии

ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Двадцать три человека, пострадавших во время теракта в Манчестере, находятся в критическом состоянии, сообщила в четверг Национальная служба здравоохранения (NHS) Англии.

В сообщении указывается, что 116 людям потребовалась медицинская помощь, 75 человек находятся в восьми больницах Манчестера.

Ранее сообщалось, что в критическом состоянии находятся 20 человек.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.