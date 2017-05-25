Елизавета II навестила детей, раненных во время теракта в Манчестере

ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Королева Великобритании Елизавета Вторая в четверг прибыла в Манчестер, чтобы посетить детскую больницу, в которой врачи борются за жизнь пострадавших во время недавнего теракта.

В больнице Royal Manchester Children's Hospital находятся 14 пострадавших детей, из них четверо – в критическом состоянии. Всего в городских больницах находятся 64 пострадавших.

Британские телеканалы транслируют кадры, на которых королева в ярко-синем пальто и оранжевой шляпе, поприветствовав руководство больницы, заходит в здание через приемную "скорой помощи".

The Queen visits victims at Royal Manchester Children's Hospitalhttps://t.co/A6DCieClTV via @Femail — TonyWendice (@tonywendice1954) 25 мая 2017 г.

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Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей.