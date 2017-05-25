На Украине гопак признали национальным видом спорта

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Парламент Украины принял закон, в котором на законодательном уровне боевой гопак и рукопашный бой признаются национальными видами спорта, предусматривается господдержка для их развития.

Такое решение на заседании в четверг поддержали 227 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

По словам министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова, депутаты Рады своим решением порадовали тысячи поклонников боевого гопака, спаса, рукопашного боя и других видов спорта, основанных на национально-культурных традициях украинского народа.

"Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект по признанию национальных видов спорта. Это означает, что теперь они смогут получить официальный статус и государственную поддержку", — написал министр на своей станице в Facebook в четверг. Он выразил уверенность, что президент Украины подпишет этот закон.

Жданов отметил, что признание национальных видов спорта не является украинским ноу-хау, это международная практика.

"Так, в Канаде еще в 1994 году были приняты законы о национальных видах спорта. Канадцы на законодательном уровне признали своим национальным спортом хоккей с шайбой и лакросс", — добавил министр.

Закон вступит в силу через три месяца со дня его опубликования в официальной прессе.