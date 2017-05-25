Мэй заявила, что уровень угрозы терроризма в Британии остается критическим

ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Уровень террористической угрозы в Великобритании решено пока оставить "критическим", заявила в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам заседания чрезвычайного комитета COBRA, в состав которого входят представители правительства, спецслужб и полиции.

"Расследование теракта продолжается, достигнут прогресс, но на данный момент на основании независимой оценки уровень террористической угрозы останется критическим, и люди должны проявлять бдительность", — сказала Мэй.

Премьер-министр 23 марта объявила, что уровень террористической угрозы в связи с произошедшим за день до этого терактом в Манчестере повышается с серьезного до критического. Это означает возможность привлечения военных к обеспечению безопасности.

Теракт произошел в понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек большинство — подростки, считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России