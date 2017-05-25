Памятник жертвам Холокоста в Бабьем Яру в Киеве осквернили неизвестные

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Неизвестные облили красной краской памятник "Менора", посвященный жертвам Холокоста в Бабьем Яру в Киеве, сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Очередной позорный вандализм в Бабьем Яру", — написал Вяторович в четверг в Facebook , сопроводив свою публикацию фотографией облитого краской памятника жертвам Холокоста.

Памятник "Менора" был установлен в 1991 году в память о евреях, расстрелянных в Бабьем Яру в годы Великой Отечественной войны. С сентября 1941 года немецко-фашистскими военными и украинскими коллаборационистами были расстреляны, по разным данным, до нескольких сотен тысяч человек — главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а также советских военнопленных.