Египет выполнил требования России по безопасности аэропортов, сообщили СМИ

КАИР, 25 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Египет выполнил все российские требования по обеспечению безопасности своих аэропортов, достигнута беспрецедентная безопасность, российские эксперты проверили все принятые меры, заявил египетской газете "Сада аль-Баляд" источник в министерстве гражданской авиации Египта, комментируя заявление замминистра транспорта РФ Валерия Окулова.

Накануне Окулов сообщил журналистам, что переговорный процесс по возобновлению авиасообщения между Россией и Египтом находится в подвешенном состоянии. Он пояснил, что по результатам последней проверки были представлены замечания. "Мы надеемся, что египетская сторона устранит эти замечания, и воздушное сообщение будет восстановлено", — сказал замминистра.

Ранее египетские СМИ со ссылкой на источники в минавиации также указывали, что переговоры между РФ и Египтом по авиасообщению приостановлены с февраля этого года. Сообщалось, что Египет отклонил возможность постоянного присутствия в своих аэропортах российских экспертов по контролю за безопасностью – это условие прописано в проекте межправительственного соглашения по авиабезопасности, которое должно быть заключено между сторонами. Египетская сторона считает, что такая мера нанесет ущерб государственному суверенитету.

"Египетская сторона приняла все меры, которые стоили сотни миллионов, для безопасности египетских аэропортов и вышла на беспрецедентный уровень безопасности, превышающий те, что приняты в аэропортах за рубежом, включая российские аэропорты. Российская сторона ознакомилась с мерами безопасности в аэропорту Каира и не выдвинула никаких существенных замечаний по нему", — цитирует издание слова источника в минавиации Египта.

Он уточнил, что египетские аэропорты проверялись многими иностранными комиссиями, которые одобрили принятые в них меры безопасности. "Последняя проверка несколько дней назад была из Канады… В Каирском аэропорту сейчас идут проверки – из Франции и Великобритании. Эти делегации никаких замечаний по уровню безопасности не выдвинули. Франция, Великобритания и даже США авиасообщения с Египтом не прерывали", — указал источник египетского издания.

Он также выразил сожаление, что все принятые меры не убедили российскую сторону возобновить авиасообщение. "Мы откликнулись на все российские требования, потому что увидели, что они способствуют усилению безопасности аэропортов Египта. Эти меры не нашли отклика России даже в таком аэропорту как аэропорт Каира, который превратился в настоящую непроницаемую крепость", — пояснил он.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности, который предусматривает постоянное присутствие российских специалистов по безопасности в тех аэропортах, в которые осуществляются рейсы из России.