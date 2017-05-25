Через НАТО: премьер Черногории дал прогноз по членству в ЕС

БЕЛГРАД, 25 мая – РИА Новости. Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил в ходе встречи с верховным представителем по внешней политике ЕС Федерикой Могерини в Брюсселе, что ожидает вступление республики в Евросоюз через пять лет.

Поздно вечером в среду состоялась встреча премьеров Черногории, Сербии — Александра Вучича, Албании — Эди Рамы, председателя совета министров Боснии и Герцеговины Дениса Звиздича, уходящего главы правительства самопровозглашенной республики Косово Исы Мустафы и носителя мандата на формирование нового правительства Македонии Зорана Заева с верховным представителем ЕС по внешней политике. Темой сначала двусторонних разговоров премьеров с Могерини, а затем общей беседы стали региональная безопасность, экономическое развитие и сотрудничество, а также евроинтеграция государств западных Балкан.

"В двустороннем разговоре с верховным представителем ЕС Могерини я сказал, что европейская интеграция является ключевым приоритетом Черногории и выразил нашу решительную определенность завершить переговоры о вступлении с ЕС в следующие 4-5 лет", — разметила пресс-служба кабмина видеозапись заявления Марковича.

Глава правительства подчеркнул, что европейская интеграция не имеет для официальной Подгорицы альтернативы и отметил, что получил от собеседницы заверения в том, что "европейская перспектива Черногории известна". По его словам, лидеры балканских стран также договорились "рука об руку" работать над европейской и евроатлантической интеграцией региона.

"Я привел пример Сербии и Черногории, которые по-разному смотрят на пути интеграции, но это не стало ограничением. Черногория завершила процесс интеграции в НАТО, Сербия заняла позицию военного нейтралитета, но руководство и правительство Сербии в каждый момент поддерживало правительство Черногории на пути в НАТО", — отметил черногорский премьер.

Маркович также сообщил, что в ходе рабочего ужина была достигнута договоренность следующую встречу премьеров стран западных Балкан провести в первой половине октября в Черногории.

Свое пребывание в Брюсселе глава правительства Черногории продолжит в четверг присутствием на саммите НАТО, где республика будет впервые участвовать после ратификации соглашения о вступлении всеми странами-членами Североатлантического альянса перед окончательной процедурой получения членства 5 июня.