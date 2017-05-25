В Рижском заливе горит танкер

РИГА, 25 мая – РИА Новости. Пожар начался на танкере Zircon в Рижском заливе, сообщили РИА Новости в четверг в службе береговой охраны Латвии.

"В 11 часов (совпадает с мск — ред.) центр координации поиска и спасения на море получил информацию, что на судне возник пожар и требуется помощь", — сообщили в службе.

Пожар контролируется, но береговая охрана немедленно направила к месту происшествия корабль и вертолет, чтобы в случае необходимости можно было эвакуировать людей.

Также береговая охрана просит флот Рижского свободного порта направить на место происшествия буксир, на котором прибудут подразделения Государственной пожарно-спасательной службы для оказания поддержки.