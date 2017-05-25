Трамп и Туск не смогли прийти к соглашению по торговле и экологии

Президент США Дональд Трамп и председатель Европейского совета Дональд Туск во время встречи в Брюсселе, 25 мая 2017

Президент США Дональд Трамп и председатель Европейского совета Дональд Туск во время встречи в Брюсселе, 25 мая 2017

© РИА Новости / Алексей Витвицкий Перейти в фотобанк Трамп и Туск не смогли прийти к общей позиции в отношении России Евросоюз и США не преодолели разногласия в вопросах торговли и борьбы с климатическими изменениями, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск после встречи глав институтов ЕС с президентом США Дональдом Трампом в четверг в Брюсселе.

"Некоторые вопросы остаются открытыми, такие как климат и торговля", — сказал он журналистам после завершения переговоров.