В Лондоне эвакуировали железнодорожный вокзал

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пассажиры железнодорожного вокзала "Виктория" в Лондоне были эвакуированы после того, как в здании сработала пожарная сигнализация, сообщает издание Daily Mail.

London Victoria Station is being evacuated due to a reported emergency. Not sure when I will be able to come to work pic.twitter.com/E84AcShqh0 — Shahzad Chaudhry (@Chaudhry_Shaz) 25 мая 2017 г.

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По информации газеты, движение поездов на вокзале было прервано, однако в данный момент оно снова восстановлено.

Во вторник на автобусном терминале "Виктория" уже проводилась эвакуация из-за обнаружения подозрительного свертка. Позже полиция Лондона сообщила, что обнаруженный предмет не представляет угрозы.

В британском Манчестере вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел теракт. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 в критическом состоянии. Кроме того, несколько человек считаются пропавшими без вести.