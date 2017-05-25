Эстонец с ружьем прогнал зашедших на его участок солдат НАТО

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Житель деревни Охепалу прогнал зашедших на его участок солдат НАТО, выстрелив в воздух из ружья, сообщает Sputnik Эстония.

Инцидент произошел в эстонской волости Кадрина. В полиции пояснили, что военнослужащие Североатлантического альянса, участвовавшие в учениях "Весенний шторм", зашли на частную территорию 56-летнего эстонца. Мужчина потребовал, чтобы солдаты покинули его участок, и сделал предупредительный выстрел.

В результате произошедшего никто не пострадал, однако против эстонца начато уголовное производство. Теперь ему грозит наказание вплоть до пяти лет тюремного заключения.

Международные учения НАТО "Весенний шторм-2017", в которых принимают участие почти 9 тысяч военнослужащих, проходят в Эстонии с 8 мая. Официальная дата завершения учений — 26 мая, когда военнослужащие отправятся на места постоянной дислокации. Кроме эстонских военных, в учениях задействованы около 2,3 тысячи зарубежных военнослужащих из 14 стран.