Британия почтила минутой молчания память жертв манчестерского теракта

ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Британцы минутой молчания почтили память погибших во время теракта в Манчестере.

Теракт произошел в понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек, большинство из которых подростки, считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде других стран).

Государственные флаги на правительственных зданиях останутся приспущенными до конца дня.