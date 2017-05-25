В Египте застрелили полицейского

КАИР, 25 мая – РИА Новости, Маргарита Кислова. Полицейский был застрелен неизвестными, остановившими его автомашину в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, сообщает новостной портал "Маср аль-Арабия".

По имеющейся информации, вооруженные люди остановили автомашину, где находился полицейский с семьей, на одном из народных рынков города Эль-Ариш. Преступники несколько раз выстрелили полицейскому в голову, после чего скрылись.

Вместе с тем, спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что на севере Синая в четверг в результате двух нападений всего погибли четверо сотрудников египетских сил безопасности. По данным телеканала, трое египетских военнослужащих подорвались на фугасе в районе города Рафах.

На севере Синайского полуострова в малонаселенных и труднодоступных районах уже несколько лет продолжается антитеррористическая операция. Ситуация там осложнилась в 2013 году после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Исламистские экстремистские группировки, обосновавшиеся на севере Синайского полуострова, регулярно совершают нападения на силы безопасности и военных.