Барак Обама назвал теракт в Манчестере "чудовищным насилием"

БЕРЛИН, 25 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Примером "чудовищного насилия" назвал экс-президент США Барак Обама теракт в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, в ходе в дискуссии в Берлине на тему "Активно строить демократию: нести ответственность дома и в мире" в рамках Дня евангелической церкви.

"Мы живем во времена, когда мир стал гораздо более сложным, во времена, в которые мы сталкиваемся с чудовищным насилием, как это сейчас произошло в Манчестере", — сказал Обама, добавив, что "в нашем послании в Манчестер указано, насколько мы повержены". Он также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 в критическом состоянии. Кроме того, несколько человек считаются пропавшими без вести.