Манчестерский террорист незадолго до взрыва звонил родителям, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди звонил своим родителям незадолго до взрыва, передает телеканал ITV.

Как стало известно телеканалу, родители Абеди сообщили ливийским следователям, что говорили со своим сыном за 15-20 минут до теракта. Содержание разговора не сообщаются.

Ранее газета Times сообщила, что родители Абеди увезли его в Ливию и отобрали паспорт, так как считали, что на территории Великобритании их сын начинает разделять радикальные убеждения. По данным газеты, несколько лет назад, заметив, что радикальные взгляды 22-летнего Абеди начали усиливаться, его отец Рамадан Абеди решил вмешаться и забрал семью в Ливию. Как пишет издание, на прошлой неделе Абеди уговорил родителей вернуть ему паспорт, сказав, что хочет совершить паломничество в Мекку.

Накануне телеканал ITV сообщил, что Рамадан Абеди был задержан в Триполи. По данным СМИ в 1990-х годах он мог быть членом "Ливийской исламской вооруженной группировки" (LIFG), признанной террористической в Великобритании. После расформирования LIFG Рамадан Абеди присоединился к движению джихадистских салафитов.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 в критическом состоянии. Кроме того, несколько человек считаются пропавшими без вести.