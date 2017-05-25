Британские военные будут неделю охранять иностранные посольства в Лондоне

ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Военные будут охранять посольства иностранных государств в Лондоне 7 дней, в том числе посольство РФ, после чего меры безопасности могут быть пересмотрены, сообщил РИА Новости инспектор Столичной полиции Лондона, ответственный за обеспечение безопасности посольств, Саймон Фокс.

Двадцать третьего мая премьер-министр Тереза Мэй объявила, что уровень террористической угрозы в связи с произошедшим за день до этого терактом в Манчестере повышается с серьезного до критического. Это означает возможность привлечения военных к обеспечению безопасности.

"Армия помогает нам на всех дежурных постах. Это означает, что мы можем освободить полицейских с тем, чтобы они могли больше заниматься патрулированием. Везде, где на посту стоят два наших полицейских, один из них будет заменен солдатом. Это коснется всех наших посольств, включая посольство РФ", — сказал Фокс.

"Мы ожидаем, что такая ситуация продлится 7 дней и затем будет пересмотрена", — добавил он.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 в критическом состоянии. Кроме того, несколько человек считаются пропавшими без вести.