Глава МИД Филиппин назвал Лаврова "гигантом дипломатии"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД Филиппин Алан Питер Кайетано на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым назвал своего собеседника гигантом и легендой международных отношений и дипломатии.

"Это моя первая страна, которую я посещаю в статусе министра иностранных дел Филиппин, для меня большая честь сидеть рядом с таким гигантом, с такой легендой международных отношений и дипломатии", — признался Кайетано.

Лавров с иронией заметил, что филиппинский министр ему льстит.

"Мы, филиппинцы, говорим только правду, иногда очень прямую правду", — добавил Кайетано.

"Спасибо в любом случае", — заявил, в свою очередь, Лавров.