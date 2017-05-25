Полиция Индонезии установила личности смертников, подорвавшихся в столице

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Полиция Индонезии установила личности двух смертников, подорвавших себя накануне в столице Джакарте, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Две бомбы взорвались в Джакарте в среду около 21.00 по местному времени (17.00 мск). По словам очевидцев, взрывы произошли с разницей в пять-десять минут вблизи автобусной остановки и парковки для мотоциклов. Полиция Индонезии заявила о причастности к ним террористической организации "Исламское государство" *.

По информации полиции, самоподрыв совершили 40-летний Ичванул Нурул Салама и 32-летний Ахмад Сукри. Оба уроженцы провинции Западная Ява.

Как сообщается, полиция установила, что двое смертников подорвали себя около автобусной остановки, где сотрудники правоохранительных органов обеспечивали порядок во время проведения парада. Сразу после атак полиция провела обыски в домах предполагаемых исполнителей.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека стали жертвами взрывов в индонезийской столице. Также есть пострадавшие, трое из которых — стражи порядка. Президент Индонезии Джокови Видодо заявил о необходимости сохранять единство перед лицом терроризма.

*Террористическая организация, запрещенная в России.