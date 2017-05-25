СБ Украины заявила, что не допускала ошибок в расследовании дела Шеремета

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, его ведомство сделало все от него зависящее для расследования убийства журналиста Павла Шеремета, и считает, что про ошибки следствия нужно спрашивать генеральную прокуратуру.

Ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев не исключил, что при расследовании убийства Шеремета были допущены ошибки. В среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил, что следствие по делу об убийстве Шеремета допустило ошибку.

"Мы изымали по отдельному поручению следователя четыре жестких диска по одному адресу. И эти четыре жестких диска были переданы в Нацполицию без каких-либо вмешательств в них. Поэтому об ошибках, которые были выявлены (в следствии — ред.), пожалуйста, спрашивайте у генпрокурора. К нам никаких обращений по этому поводу не поступало", — сказал Грицак в четверг на пресс-конференции.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".