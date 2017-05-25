Министр обороны Испании заверила, что в Каталонии не будет референдума

МАДРИД, 25 мая – РИА Новости. Референдума о независимости Каталонии от Испании не будет, те, кто решатся проводить голосование, за это ответят, заявила министр обороны Мария Долорес де Коспедаль в интервью радиостанции COPE.

"В ответ на шантаж надо действовать осторожно, прежде всего с большим умом, но также с большой решимостью. В руках у государства есть все необходимые инструменты, и их надо будет задействовать, чтобы воспрепятствовать проведению (референдума – ред.), поскольку это нападение на нашу конституционную модель и на законы. До какой степени (действовать – ред.)? Зависит от действий тех, кто руководят в Женералитете (правительстве Каталонии – ред.)", — заявила глава Минобороны.

По ее словам, власти Каталонии "очень далеко зашли со своими угрозами".

"Попыток шантажа нельзя допускать. Правительство этого не допустит. Мы готовы не допустить, чтобы установили эти урны из картона или стекла. Те, кто будут сотрудничать, ответят по закону, все должны выполнять законы", — сказала Коспедаль.

Она также заверила, что в Каталонии не будет даже голосования, аналогичного тому, которое состоялось в ноябре 2014 года, когда власти автономного сообщества провели так называемый "опрос о независимости". "Я могу сказать, что такое не повториться. Мы сделаем, что должны сделать. Я это говорю четко", — добавила Коспедаль.

В среду глава Женералитета Карлес Пучдемон направил премьеру Испании Мариано Рахою письмо, в котором призвал сотрудничать, чтобы согласовать проведение референдума о самоопределении. По его словам, "пришел момент, чтобы два правительства сели за стол переговоров и начали диалог". К тексту письма он приложил документ, принятый Женералитетом, в котором власти Каталонии просят правительство Испании начать переговоры об условиях проведения референдума.

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти и Конституционный суд считают незаконными.

На прошлой неделе вице-председатель испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что каталонский вопрос необходимо обсудить в конгрессе депутатов. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в ответ сказал, что правительству Испании и Каталонии сначала необходимо обсудить условия референдума и прийти к соглашению, после чего вопрос можно передать на рассмотрение двух парламентов.