Неизвестные захватили офис главы службы геологии и недр Украины
12:2625.05.2017
(обновлено: 12:35 25.05.2017)
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КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Пресс-служба государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедра) заявила, что неизвестные в четверг захватили офис председателя ведомства в Киеве, сотрудников не допускают к рабочим местам.
"Неизвестные лица захватили кабинет председателя Госгеонедр Украины. Работники службы в панике, пока их не допускают к рабочим местам. К Госгеонедра также приехали народные депутаты. Ведомство окружено общественными активистами и правоохранителями", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
По данным ведомства, неизвестные пытались получить доступ к документам, печатям и сейфу.