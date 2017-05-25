Неизвестные захватили офис главы службы геологии и недр Украины

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Пресс-служба государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедра) заявила, что неизвестные в четверг захватили офис председателя ведомства в Киеве, сотрудников не допускают к рабочим местам.

"Неизвестные лица захватили кабинет председателя Госгеонедр Украины. Работники службы в панике, пока их не допускают к рабочим местам. К Госгеонедра также приехали народные депутаты. Ведомство окружено общественными активистами и правоохранителями", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

По данным ведомства, неизвестные пытались получить доступ к документам, печатям и сейфу.