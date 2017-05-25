Потерявшийся в джунглях Малайзии пенсионер выжил, неделю питаясь лягушками

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Спасатели Малайзии обнаружили живым пенсионера, который потерялся в джунглях неделю назад и выжил благодаря тому, что питался лягушками, сообщает местная газета Star.

Sarawak elderly man found alive after a week lost in jungle https://t.co/5b5ToPdd8m pic.twitter.com/W2k8cWrfYk — The Star (@staronline) 25 мая 2017 г.

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Сообщается, что 69-летний мужчина по фамилии Тан пропал в джунглях в губернаторстве Саравак.

Спасатели обнаружили пожилого мужчину в четверг, он ослаб за неделю. По словам спасенного пенсионера, всю неделю с того момента, как он потерялся, он ел лягушек и папоротник, чтобы выжить.