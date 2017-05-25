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В мире

"Учите русский": Джон Керри рассказал студентам, как сделать карьеру

11:5825.05.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЭкс-госсекретарь США Джон Керри. Архивное фотоЭкс-госсекретарь США Джон Керри. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Джон Керри считает полезным изучение русского языка. Как сообщает издание Politico, такой совет намерен дать студентам Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете.

"Меня часто спрашивают, в чем секрет того, чтобы оказывать реальное влияние на правительство. Я бы сказал, что при нынешней администрации в Белом доме нужно приобрести Rosetta Stone (компьютерная программа, предназначенная для обучения иностранным языкам — ред.) и учить русский", — цитирует Politico фрагменты речи Керри.

Просмотр телевизора. Архивное фото
© Fotolia / Luc Ubaghs
Ведущая Fox нахамила российскому дипломату из-за слов о "русских хозяевах"
Бывший госсекретарь также раскритиковал политику действующей администрации США.

"Это не нормально, когда президент Соединенных Штатов осуждает позицию судей. Это не нормально для лидера государства, которое написало Первую поправку (в Первой поправке Констуции США говорится о свободе слова, прессы и собраний — ред.), принижать и даже угрожать журналистам. И нет, это не нормально, когда главу ФБР увольняют за расследование связей между Россией и предвыборной кампанией президента, который его уволил", — уверен Керри.

Трамп неоднократно отрицал связь отставки Джеймса Коми с расследованием ФБР. Президент США отмечал, что директор бюро не справлялся со своими обязанностями.

"Вклад в антироссийскую кампанию"

Слова Керри о необходимости изучения русского языка прокомментировал политолог Павел Святенков. По его словам, своим заявлением экс-госсекретарь "внес свой вклад в антироссийскую кампанию".

Ведущая Fox News заговорила по-русски
Ведущая Fox News заговорила по-русски в ожидании "вторжения России"
"Я думаю, понятно, что он имел в виду — он имел в виду скандал по поводу "связей" команды Трампа с Россией. Естественно, Керри внес свой вклад в антироссийскую кампанию, которую развязал ряд правящих в США политических кругов и в данном случае он не оригинален", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

При этом Святенков усомнился в пользе совета бывшего дипломата.

"Тут Керри немного, скажем так, "передернул". Конечно, Школа Кеннеди престижна, но выучить русский язык, во-первых, сложно, а во-вторых, выучив его, вы просто получаете доступ к русской классической литературе. А Керри упростил задачу студентам, что, дескать, теперь получить работу в администрации очень просто — купили брошюрку с десятью словами по-русски, и вы уже в Белом доме. Но я думаю, все сложнее", — подчеркнул политолог.

Русский язык для американского спецназа

Американские войска специального назначения. Архивное фото
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Для чего американские "зеленые береты" учатся говорить по-русски
Накануне на американском сайте госзакупок появилась информация о тендере на преподавание русской военной терминологии спецподразделениям Нацгвардии США.

Языковую подготовку пройдут бойцы 20-го парашютно-десантного полка, так называемые "Зеленые береты". Курсы продлятся от трех до шести недель, говорится в описании тендера.

Кроме военных терминов, программа должна включать обзор культурных особенностей страны, в том числе знакомство с наиболее важными историческими датами и персоналиями.

Пентагон заинтересовался тонкостями не только русского языка. В то же тендере объявлен набор инструкторов для преподавания арабского, французского и испанского языков.

Глаголом жечь
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Глаголом жечь

Подобная практика существовала и во времена СССР. Ответственный секретарь академии геополитических проблем Араик Степанян напомнил, что в конце 80-х США готовили специалистов по республикам Советского Союза — по Армении, Грузии и Прибалтике.

Сенатор Джон Маккейн беседует с журналистами
© AP Photo / Ross D. Franklin
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"Теперь они делают то же самое применительно к России, готовят специалистов русскому языку. Я думаю, что и сейчас они делают это для подрывной деятельности на территории России. Готовят специалистов, которые будут писать статьи, приезжать в Россию в качестве волонтеров, открывать некоммерческие организации, где будут учить якобы демократии, но на самом деле они будут сеять раздор между народами России. Будут искать слабые места, накопленные этнические напряженности между какими-то народами", — заявил политолог в эфире радио Sputnik.

Чем занимается Керри после отставки

Джон Керри занимал должность госсекретаря США в 2013-2017 годах. Он покинул свой пост после ухода администрации Барака Обамы.
После отставки Керри СМИ сообщили, что экс-госсекретарь намерен написать мемуары о своей работе. Издание Politico отмечало, что бывший дипломат даже нанял юриста для переговоров с потенциальными издателями.

Журналисты перед началом пресс-конференции. Архивное фото
© Fotolia / wellphoto
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"Он (Керри — ред.) не заинтересован в перечислении достижений или описании путешествий. Это будут очень личные воспоминания, которые расскажут читателям о его жизни, продемонстрируют, как принимаются исторические решения, и познакомят их с некоторыми влиятельными персонажами, которых он хорошо знал", — рассказал Politico источник, близкий к окружению Керри.

Мемуары Керри могут появиться на книжных полках в 2018 году.

Кроме того, в начале марта стало известно, что бывший дипломат будет работать экспертом в вашингтонском офисе Фонда Карнеги, который возглавляет бывший заместитель главы госдепа Уильям Бернс.

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