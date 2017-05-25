Приднестровье никогда не получит независимость, заявил Додон

КИШИНЕВ, 25 мая – РИА Новости. Приднестровье не получит независимости, заявил президент Молдавии Игорь Додон и напомнил лидеру Приднестровской Молдавской республики о долге за природный газ.
По словам Додона, одна из основных целей и задач, которую он перед собой ставит в качестве президента Молдавии, это объединение страны. Он еще раз повторил, что у Молдавии нет будущего без Приднестровья также, как и у Приднестровья нет будущего без Молдавии.
Он напомнил приднестровскому лидеру Вадиму Красносельскому о долге Приднестровья за природный газ, а также о том, что вложенные инвестиции не были правильно освоены.
"Есть силы, которые не хотят, чтобы объединялись. Им до лампочки интересы жителей Приднестровья. Хотя большинство жителей, уверен, хотят иметь возможность быть на правом берегу, учиться за рубежом, экспортировать свои товары. Я общаюсь с экономическим агентами. Ситуация очень близка к развязке. Не исключаю, что, когда ситуация близка к развязке, кто-то выкинет экспромт или какую-то провокацию", — добавил Додон.
Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Ранее он заявил, что Молдавии "жизненно необходимо восстановить отношения с Россией".