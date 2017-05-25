Китай сделал представление США из-за захода эсминца в акваторию Наньша

ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Минобороны Китая обвинило США в милитаризации региона в связи с заходом американского эскадренного миноносца ВМС США Dewey в акваторию спорного архипелага Наньша в Южно-Китайском море, назвав это демонстрацией военной силы.

Агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в четверг эскадренный миноносец ВМС США Dewey прошел в Южно-Китайском море на расстоянии 12 морских миль (более 22 километров) от архипелага Наньша.

"Китай выражает решительный протест и уже сделал жесткое представление американской стороне в связи с подобной демонстрацией военной силы, подталкиванию к милитаризации региона, а также действиями, которые легко могут привести к инцидентам на море и воздухе", — заявил на брифинге официальный представитель Минобороны КНР Жэнь Гоцян.

По словам Жэнь Гоцяна, эскадренный миноносец ВМС США Dewey 25 мая без разрешения вошел в акваторию спорного архипелага Наньша (Спратли), который Китай считает своим. Китайские фрегаты УРО отследили и сделали предупреждение американскому кораблю, чтобы он покинул соответствующую акваторию.

Жэнь Гоцян подчеркнул, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша и их акваторией.

Представитель оборонного ведомства КНР отметил, что в последнее время ситуация в Южно-Китайском море стабилизировалась, однако "ошибочные действия" США подрывают этот процесс и не способствуют миру и стабильности в Южно-Китайском море.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.