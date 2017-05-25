Китай сделал представление США из-за захода эсминца в акваторию Наньша
11:3925.05.2017
(обновлено: 11:43 25.05.2017)
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ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Минобороны Китая обвинило США в милитаризации региона в связи с заходом американского эскадренного миноносца ВМС США Dewey в акваторию спорного архипелага Наньша в Южно-Китайском море, назвав это демонстрацией военной силы.
Агентство Рейтер
со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в четверг эскадренный миноносец ВМС США Dewey прошел в Южно-Китайском море на расстоянии 12 морских миль (более 22 километров) от архипелага Наньша.
"Китай выражает решительный протест и уже сделал жесткое представление американской стороне в связи с подобной демонстрацией военной силы, подталкиванию к милитаризации региона, а также действиями, которые легко могут привести к инцидентам на море и воздухе", — заявил на брифинге официальный представитель Минобороны КНР Жэнь Гоцян.
По словам Жэнь Гоцяна, эскадренный миноносец ВМС США Dewey 25 мая без разрешения вошел в акваторию спорного архипелага Наньша (Спратли), который Китай считает своим. Китайские фрегаты УРО отследили и сделали предупреждение американскому кораблю, чтобы он покинул соответствующую акваторию.
Жэнь Гоцян подчеркнул, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Наньша и их акваторией.
Представитель оборонного ведомства КНР отметил, что в последнее время ситуация в Южно-Китайском море стабилизировалась, однако "ошибочные действия" США подрывают этот процесс и не способствуют миру и стабильности в Южно-Китайском море.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.
По мнению Пекина, китайцы начали вести различную деятельность в Южно-Китайском море более двух тысяч лет назад: "первыми открыли, дали названия и изучили острова и воды; первыми непрерывно, мирно осуществляли юрисдикцию над ними".
Постоянная палата третейского суда - международный арбитражный суд, расположенный в Гааге. Суд принимает к рассмотрению как иски по межгосударственным спорам, так и иски частных организаций, имеющие международный характер.
В мировом сообществе в большинстве своем на решение Гааги отреагировали сдержанно. ЕС и Индия осторожно сообщили, что вердикт пока что "изучают". Вьетнам, который, как и Филиппины, имеет территориальные разногласия с китайской стороной, решение третейского суда приветствовал.
В начале апреля Китай завершил строительство нового маяка для обеспечения навигации на рифе Чжуби спорного архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. В июне Пекин заявил, что к концу 2016 года введет в эксплуатацию еще два маяка.
В мае три корабля военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправились на ежегодные военные учения в Южно-Китайском море.
Иск в международный арбитраж Филиппины подали в январе 2013 года. Манила просила трибунал определить, являются ли оспариваемые объекты островами, камнями или обсыхающими при отливе возвышениями. Согласно позиции суда, спорные территории островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.
Пекин назвал арбитраж "политическим фарсом". Принципиальная позиция китайской стороны заключается в том, что спор должен быть урегулирован в двустороннем порядке. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что ставшие предметом конфликта острова "испокон веков являются территорией Китая".
Радиолокационная башня на архипелаге Спратли в Южно-Китайском море.
Филиппины приветствуют решение Третейского суда в Гааге по иску против Китая. Филиппины заявляют, что многократно пытались решить спор посредством переговоров с Китаем, однако они провалились, поэтому Манила была вынуждена обратиться в арбитраж.
В Белой книге, посвященной территориальному спору в регионе, говорится, что права и интересы Китая в Южно-Китайском море были установлены в течение многих лет. Авторы пишут, что после окончания Второй Мировой войны права страны на эту территорию были широко признаны международным сообществом.