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КНР призывает США прекратить провокации в Южно-Китайском море

11:3325.05.2017
(обновлено: 11:37 25.05.2017)
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© AP Photo / Ng Han GuanФлаг Коммунистической партии Китая на площади Тяньаньмэнь в Пекина, КНР. Архивное фотоФлаг Коммунистической партии Китая на площади Тяньаньмэнь в Пекина, КНР. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan

ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай призывает ВМС США прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море и уважать суверенитет и территориальную целостность Китая, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
© Фото : Wikipedia/WhisperToMe
В МИД КНР заявили, что США подрывают урегулирование в Южно-Китайском море
Заявление китайского внешнеполитического ведомства последовало после того, как эскадренный миноносец ВМС США Dewey прошел в Южно-Китайском море на расстоянии 12 морских миль (более 22 километров) от архипелага Спратли, который является предметом территориального спора между странами региона.

"Подобные действия ВМС США подрывают национальный суверенитет и интересы безопасности, они могут привести к непредвиденным инцидентам на воде и в воздухе, мы выражаем крайнее недовольство и протестуем против подобных действий … Мы призываем США исправить эту ошибку, прекратить дальнейшие провокационные действия ", — заявил дипломат на брифинге.

Он подчеркнул, что миноносец США проводил маневры вблизи вод КНР без разрешения китайской стороны. Он отметил, что флот Китая при обнаружении приближающегося судна ВМС США сделал предупреждение, чтобы американский миноносец покинул данный район.

Истребитель ВВС Китая. Архивное фото
© Фото : Defense Dept./Staff Sgt. D. Myles Cullen, USAF
Маневры над морем: китайские истребители перехватили самолет США
По данным агентства Рейтер, это стало первым подобным приближением к спорным островам в Южно-Китайском море с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа.

У Китая и ряда стран региона Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.

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