США
25.0525 мая11:54МСК
USD56.27-0.28
EUR62.92-0.70
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

The Times: манчестерского террориста пытались спасти от влияния радикалов

Сюжет:
Взрыв на стадионе в Манчестере (207)
11:1825.05.2017
01130
© AP Photo / PA/ Peter ByrneПолиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывыПолиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AP Photo / PA/ Peter Byrne

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Родители Салмана Абеди, подозреваемого в совершении теракта в Манчестере, увезли его в Ливию и отобрали паспорт, так как считали, что на территории Великобритании их сын начинает разделять радикальные убеждения, пишет газета Times со ссылкой на друзей семьи.

Люди возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© REUTERS / Jon Super
Очевидцы рассказали об атаке в Манчестере: паника, крики и много детей
По данным газеты, несколько лет назад, заметив, что радикальные взгляды 22-летнего Абеди начали усиливаться, его отец Рамадан Абеди решил вмешаться и забрал семью в Ливию. Как пишет издание, на прошлой неделе Абеди уговорил родителей вернуть ему паспорт, сказав, что хочет совершить паломничество в Мекку.

"Отец держал все паспорта у себя. Но Салман сказал, что хочет совершить умру (малое паломничество — ред.), поэтому ему необходимо уехать из Ливии. Его мать был счастлива", — приводит газета слова одного из представителей ливийского сообщества Манчестера Джамал Зубиа.

Как пишет издание, Абеди звонил своей семье из Манчестера пять дней назад. По словам отца молодого человека, он казался "нормальным" и обещал поехать в Саудовскую Аравию.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Момент взрыва и первые минуты после теракта на "Манчестер-арене"

Ранее телеканал ITV сообщил, что Рамадан Абеди был задержан в Триполи. По данным СМИ в 1990-х годах он мог быть членом "Ливийской исламской вооруженной группировки" (LIFG), признанной террористической в Великобритании. После расформирования LIFG Рамадан Абеди присоединился к движению джихадистских салафитов.

Полиция возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AP Photo / PA/ Peter Byrne
СМИ: манчестерский террорист за четыре дня до атаки приехал из Германии
Также в Триполи накануне был арестован брат Салмана Абеди Хашим по подозрению в связях с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Сообщается, что он  планировал совершить теракт в столице Ливии. Как пишет Times, ливийская спецслужба Rada, действующая под контролем правительства национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем, сообщила, что Хашим на допросе признался, что он и его брат Салман поддерживали ИГ*.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 в критическом состоянии. Кроме того, несколько человек считаются пропавшими без вести.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Теракт в Манчестере
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Теракт в Манчестере
Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена