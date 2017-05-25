The Times: манчестерского террориста пытались спасти от влияния радикалов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Родители Салмана Абеди, подозреваемого в совершении теракта в Манчестере, увезли его в Ливию и отобрали паспорт, так как считали, что на территории Великобритании их сын начинает разделять радикальные убеждения, пишет газета Times со ссылкой на друзей семьи.
"Отец держал все паспорта у себя. Но Салман сказал, что хочет совершить умру (малое паломничество — ред.), поэтому ему необходимо уехать из Ливии. Его мать был счастлива", — приводит газета слова одного из представителей ливийского сообщества Манчестера Джамал Зубиа.
Как пишет издание, Абеди звонил своей семье из Манчестера пять дней назад. По словам отца молодого человека, он казался "нормальным" и обещал поехать в Саудовскую Аравию.
Ранее телеканал ITV сообщил, что Рамадан Абеди был задержан в Триполи. По данным СМИ в 1990-х годах он мог быть членом "Ливийской исламской вооруженной группировки" (LIFG), признанной террористической в Великобритании. После расформирования LIFG Рамадан Абеди присоединился к движению джихадистских салафитов.
Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 в критическом состоянии. Кроме того, несколько человек считаются пропавшими без вести.
*Террористическая организация, запрещенная в России.