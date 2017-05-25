The Times: манчестерского террориста пытались спасти от влияния радикалов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Родители Салмана Абеди, подозреваемого в совершении теракта в Манчестере, увезли его в Ливию и отобрали паспорт, так как считали, что на территории Великобритании их сын начинает разделять радикальные убеждения, пишет газета Times со ссылкой на друзей семьи.

По данным газеты, несколько лет назад, заметив, что радикальные взгляды 22-летнего Абеди начали усиливаться, его отец Рамадан Абеди решил вмешаться и забрал семью в Ливию. Как пишет издание, на прошлой неделе Абеди уговорил родителей вернуть ему паспорт, сказав, что хочет совершить паломничество в Мекку.

"Отец держал все паспорта у себя. Но Салман сказал, что хочет совершить умру (малое паломничество — ред.), поэтому ему необходимо уехать из Ливии. Его мать был счастлива", — приводит газета слова одного из представителей ливийского сообщества Манчестера Джамал Зубиа.

Как пишет издание, Абеди звонил своей семье из Манчестера пять дней назад. По словам отца молодого человека, он казался "нормальным" и обещал поехать в Саудовскую Аравию.

Ранее телеканал ITV сообщил, что Рамадан Абеди был задержан в Триполи. По данным СМИ в 1990-х годах он мог быть членом "Ливийской исламской вооруженной группировки" (LIFG), признанной террористической в Великобритании. После расформирования LIFG Рамадан Абеди присоединился к движению джихадистских салафитов.

Также в Триполи накануне был арестован брат Салмана Абеди Хашим по подозрению в связях с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ). Сообщается, что он планировал совершить теракт в столице Ливии. Как пишет Times, ливийская спецслужба Rada, действующая под контролем правительства национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем, сообщила, что Хашим на допросе признался, что он и его брат Салман поддерживали ИГ*.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 в критическом состоянии. Кроме того, несколько человек считаются пропавшими без вести.

*Террористическая организация, запрещенная в России.