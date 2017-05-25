В МИД КНР заявили, что США подрывают урегулирование в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 25 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Провокационные действия ВМС США в Южно-Китайском море подрывают процесс урегулирования в этом регионе, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Заявление китайского внешнеполитического ведомства последовало после того, как 25 мая эскадренный миноносец ВМС США Dewey прошел в Южно-Китайском море на расстоянии 12 морских миль (более 22 километров) от архипелага Спратли, который является предметом территориального спора между странами региона.

"Благодаря скоординированным действиям Китая и стран АСЕАН, ситуация в Южно-Китайском море постепенно нормализуется и демонстрирует позитивное развитие, но действия США стали подрывом этого процесса диалога и консультаций", — заявил китайский дипломат.

По его словам, "это не принесет ничего хорошего США, и в то же время навредит другим".

По данным агентства Рейтер, этот случай стал первым подобным приближением к спорным островам в Южно-Китайском море с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа.

У Китая и ряда стран региона Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.