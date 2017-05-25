Киев пока не рассматривает вопрос о прекращении ж/д сообщения с Россией

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что кабмин сейчас не рассматривает вопрос прекращения железнодорожного пассажирского сообщения с Россией.

Ранее газета " Коммерсант " со ссылкой на источники в Киеве сообщила, что Украина может прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля.

"Сейчас вопрос прекращения железнодорожного или автобусного пассажирского сообщения Украины с Россией нашим правительством не рассматривался", — цитирует слова Омеляна интернет-издание "Обозреватель".

В то же время Омелян добавил, что любое сообщение с РФ, по его мнению, следовало давно прекратить, как это было сделано с авиаперевозками в 2015 году.