Представитель США рассказал, в чем сила НАТО

БРЮССЕЛЬ, 25 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Страны-члены НАТО ожидают в четверг от президента США Дональда Трампа подтверждения приверженности ценностям Североатлантического альянса, заявил посол США при НАТО Дуглас Льют.

Трамп примет участие в саммите лидеров стран-членов НАТО в Брюсселе, который пройдет в форме совместного рабочего ужина.

"Войска, танки, корабли и самолеты – это не основа силы НАТО. Основой самого сильного, самого прочного, самого успешного Альянса в истории являются его общие ценности — демократии, свободы личности и законности", — приводит слова Льюта электронная версия европейского издания газеты Politico.